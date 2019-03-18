角逐總統 賴清德：期待大選時與韓國瑜君子之爭

2019-03-18 15:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前閣揆賴清德今天北上登記參與民進黨內總統初選，下午搭高鐵回台南，受訪時表示，高雄市長韓國瑜實力很強，期待大選時與他進行君子之爭，大家共同為台灣打拚。

賴清德下午2點35分走出高鐵月台閘門後，媒體簇擁採訪，他指出，既然登記了，就全力以赴，爭取最後勝利，代表民進黨為台灣打拚。

賴清德重申，在將近3週深入地方輔選的期間，感受到基層的焦慮，擔心民進黨總統大選輸了，立委席次又減少，恐怕失去的不只是政權，對台灣主權與民主都會有很大的衝擊。

賴清德說，今天登記後，內心很踏實，接下來一步一腳印，持續爭取鄉親的支持；對於黨內競爭，他認為大家都深受台灣社會栽培，也很有使命感，就全力以赴，讓國人做最好的選擇。

對於黨內有人擔心會造成分裂，賴清德回應他可以理解，但再次強調，初選大家恪遵君子之爭，展現民主示範，超越個人與派系，是為整個台灣而努力 鄉親們一定很感動，民進黨會更團結，也可以凝聚支持者的力量。

賴清德表示，他一直到最後才做出參與初選的決定，內心確實掙扎過；過去確實支持總統蔡英文連任，是因為基層焦慮，毅然挺身而出。

對於外界解讀他與蔡英文路線不同，賴清德認為，每個人對事情的看法與做法，本來就會有所差別，但最重要的是，大家都有一樣的使命感。

賴清德提到，由於手邊還有事情要完成，回台南後，將先直接回家處理，未來要去拜訪很多人，相關行程會陸續公布。

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