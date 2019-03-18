回應賴清德挑戰 蔡英文：國家道路上我一步都沒有後退

2019-03-18 16:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於前行政院長賴清德宣布參選，本週也將登記民進黨內總統初選的蔡英文總統則以5年前的太陽花學運為例，強調她是一個捍衛民主，守護主權，一步都沒有後退的總統。

蔡英文在臉書表示，當年學生衝進了立法院，議場內擠滿了年輕人，大聲喊著「捍衛民主、退回服貿」。

她說，那天，她和民進黨所有可以到場的人，都來到議場前，看顧這些學生一整個晚上，直到天亮。那個晚上，我們在階梯上聊了很多，我們都知道，非不得已，人民不會用佔領國會這麼大的動作，來表達自己的意見。

總統表示，憂心台灣經濟過度傾中，憂心台灣主權受到傷害，也憂心我們引以為傲的民主，面臨危機，就是當時學生們心中的憂慮，也是她當時擔心的事情。

她強調，這5年來，發生了許多變化。當年街頭上的夥伴，有些人現在也投入在不同的領域中，繼續為這片土地貢獻。她也在大家的支持下，接受人民的託付，肩負起守護主權、守護民主的重責大任。

這5年來，蔡強調，她努力證明了一件事：雞蛋不必放在同一個籃子裡，開拓多元市場的努力，讓台灣經濟一樣可以走向世界，讓台灣的觀光客數量一再破紀錄，讓台灣的產品一樣可以賣到全世界。現在，我們已經有4個兆元產業。

總統說，但5年來，有一件事沒有改變，就是中國併吞台灣的企圖。不僅不變，甚至力道更強，毫不掩飾地把「一國兩制台灣方案」端上檯面。

她知道執政以來，和當年走上街頭的年輕人，也有出現意見分歧的時刻。不過，她相信多數的朋友還是會肯定，也有自信，自己是一個捍衛民主，守護主權，一步都沒有後退的總統。

今天是318五週年，總統說，只要當總統一天，一國兩制不會發生；只要我們都在一起，台灣會驕傲且自信地走向全世界。週四，她即將代表台灣，前往同為「海洋民主」國家的友邦進行訪問。我們要走出去，告訴全世界台灣所堅持的價值和努力。

她並說，她也會在本週登記參選，爭取黨內提名，競選連任總統。請大家和她走在一起，用行動告訴所有人，我們的國家正走在正確的道路上。

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