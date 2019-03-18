登記參選 賴清德：面對中國進逼 該有捍衛台灣勇氣

2019-03-18 12:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德稍早赴民進黨中央黨部完成總統初選登記。賴清德表示，面對中國步步進逼，台灣情勢更加險峻；放眼2020年，民進黨的處境恐怕比2008還險峻，基層非常焦慮。他自命更該要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，決定響應民進黨主席卓榮泰的號召、回應基層民眾期待，登記民進黨總統初選。

若初選落敗當然會支持蔡英文

賴清德也強調，他若總統初選落敗，當然會支持總統蔡英文。

賴清德表示，民進黨在去年九合一選舉大敗，執政縣市由13席執政縣市銳減為6席，為此，他率領內閣總辭，負起政治責任回到台南。立委補選選舉結果雖然保住基本盤，但他深刻感受，民進黨的處境仍及其艱辛，加上中國國家主席習進平對外提出「習五點」，積極推動併吞台灣進程，也言明九二共識就是一個中國原則，並逼迫台灣接受投降是一國兩制。

面對中國步步進逼 台灣情勢更加險峻

賴清德表示，面對中國步步進逼，台灣情勢更加險峻，我們看到國民黨因應之道，竟是競相提出與中國簽訂和平協議，西藏血淋淋教訓告訴我們，簽訂和平協議沒辦法阻止中國併吞。台灣是主權獨立的國家，台灣要獨立自主，繼續過自由民主人權生活，台灣不做第二個香港、第二個西藏。因此2020總統和立委選舉非常重要，也攸關台灣未來。

放眼2020年 民進黨處境恐比2008險峻

賴清德表示，放眼2020年，民進黨的處境恐怕比2008還險峻，基層非常焦慮，擔心總統大選輸掉了，立委席次再大幅減少，民進黨不僅是失去政權，台灣的主權和民主一定會遭到空前挑戰和危機。

賴清德表示，回想2016年民進黨情勢大好，社會上也有勸進他聲音，但他主張成功不必在我，追逐價值比權力重要，全力支持蔡主席競選總統。

響應主席號召、回應基層期待 登記黨內初選

賴清德表示，站在今天這個處境，來看2020年的困局，有許許多多的聲音督促他，一定要承擔責任。經過謹慎思考，他本人覺得，既然他為了民進黨敗選辭掉行政院長、負起政治責任的承擔，基於對這塊土地的使命和熱愛，他自命更該要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣，決定響應民進黨主席卓榮泰的號召、回應基層民眾期待，登記民進黨總統黨內初選。並決心竭盡所能，聚集基層力量，力挽狂瀾，天佑台灣。

請菊姊向總統報告 我會來登記參選

賴清德指出，他上午有向總統府秘書長陳菊報告此事，陳菊知道台灣處境艱難，也知道他出來登記不是為了個人，而是基層非常焦慮，擔心民進黨輸掉、立委席次大幅減少，失去的不只是政權，台灣的民主也會遭到空前挑戰，他有這個責任承擔。「菊姊也希望這場初選是君子之爭」，據此程序讓民進黨更團結，另外，「今天早上也請菊姊向總統報告，我會來登記參選。」

被問到何時決定出面參選？賴清德表示，他卸任行政院長後就是回去看書、釣魚，好不容易20幾年來所沒辦法的睡飽到醒，這些生活是不錯。但是在立委補選出現危機後，卓主席特別要求他，一定要站在第一線。因為站在第一線，很深入與民眾接觸，知道民眾焦慮非常強，因此不斷累積，最後兩天他做最後決定，他應該爭取機會，爭取台灣持續發展、捍衛民主的機會。

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