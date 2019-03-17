中醫師公會「訴苦」盼提高健保給付額 蔡總統允研議

2019-03-17 12:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天受邀出席「2019國際中醫藥臨床學術大會暨中醫藥成果展」，中華民國中醫師公會全國聯合會理事長陳旺全當場向總統「訴苦」請命，希望提高健保給付額度、國立大學設立中醫學系，並將中醫納入長照體系。蔡英文當場允諾，會請衛福部長陳時中帶回研議，並強調未來將持續投入資源，促進中醫藥產業發展。

陳旺全說，健保給付額度現在每年高達7000億元，中醫只有259億元還是太少，未來中醫可以發揮預防醫學、治療醫學的功效，做到急診也能運用中醫；此外，他多年來積極推動國立大學設立中醫研究學系未果，「不要我們執政還剩下1年多，到最後又沒有了。」他希望蔡總統續任，協助完成目標，並將中醫納入長期照顧體系。

蔡英文表示，她參加過許多產業公會的聚會，第一次聽到理事長用很直接、清楚的方式表達訴求，就是因為清楚、明白、直接，所以很容易聽得懂，「我們也都記下來了，有些我們可以再改進，有些需要時間，也希望理事長體諒。」

蔡英文指出，政府透過系統訓練、多元醫療及國際教育三項政策方針，為中醫藥界奠定厚實發展的前景，對於外出就醫不便的患者，將結合居家醫療照顧整合計畫，讓中醫師可以直接進入民眾家中，提供更便利的醫療服務。

蔡英文說，因應人口高齡化趨勢，慢性病患者逐年增加，傳統醫學有很多可以發揮的地方，未來政府會持續投入資源，促進中醫藥產業發展，並結合新南向政策 ，增加更多國際交流機會，讓台灣可以在傳統醫學領域成為國際上的領頭羊。

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