「蔡賴配」是否成形？ 吳澧培：賴可能會走自己的路

2019-03-17 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委補選中保住台南、新北2席，相較於國民黨僅得1席，外界已開始關注未來2020總統大選時「蔡賴配」是否可能成形，總統府前資政吳澧培則有不同想法，他認為蔡賴兩人個性與想法不同，賴清德也許會走自己的路，並不覺得兩人會搭檔。

根據《蘋果日報》報導，吳澧培指出，「賴神」與「韓流」在台南短兵相接，最後是賴清德獲勝，未來2020看賴要不要出來選，「若出來就大有機會」，而選總統在兩岸與國際關係，是非常重要的一環，韓國瑜對這方面比較不瞭解，而且立場偏向中國，當市長後高雄經濟也沒做出什麼事，「韓流」已慢慢退燒了。

針對總統蔡英文，吳澧培表示，接下來要看蔡英文「怎麼做」，而不是她「怎麼說」，現在蔡英文對兩岸外交的事都講得很硬，但「這是用嘴巴在硬」，面對中國滲透得要有具體措施、立法與執行，要做得到，人民才會有感。

吳澧培提到，民進黨內若是民調高的人出來選，機會就很大，但蔡英文目前民調還是差很多，要很努力，期盼她要有實際作為。

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