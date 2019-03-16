美國務院公布宗教大使演講稿 稱呼蔡英文「總統」

2019-03-16 13:17

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國國務院網站昨張貼日前訪台的美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）在台演講稿內容，布朗貝克大使在演講稿中並以「總統」（President）稱呼蔡英文。台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏表示，美國並未以非官方的「美國在台協會」發布新聞稿，反而透過官方國務院、並以「總統」名義稱呼蔡英文，這是前所未有的官方層級待遇，顯示美對台官方互動層級的提升。

日前為出席「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」會議訪台的美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback），訪台期間出席會議開幕式、與外交部共同召開記者會外，也與總統蔡英文、副總統陳建仁會面，並與我國人權工作者李明哲妻子李凈瑜單獨會面，以實際行動聲援李明哲。

美國務院昨天透過網站公布布朗貝克大使在台演講稿，開頭即稱呼蔡英文為「總統」，布朗貝克並在演講中提到，他很高興能以美國官方大使的身分訪台，他認為台灣是一個成功的民主故事、可靠的夥伴，同時也是世界的良善力量，美國很高興能在印太地區擁有台灣這個夥伴。

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