蔡英文陪余天投票 談選前之夜「蔡韓對決」

2019-03-16 09:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立法委員補選，總統蔡英文昨晚為民進黨候選人余天助講，今天早上更陪同余天至三重維德里的第154投開票所投票。媒體詢問是否特別重視三重這一席，蔡英文多次強調「希望大家都能出來投票」，就算是補選，也是民主重要的一環，希望大家都能出門投票。

蔡英文今天早上九時陪同余天走到投票所，但只能走到投票所的30公尺警戒線外等候，余天單獨步入投票所，蔡英文則在外接受媒體訪問。

媒體詢問蔡英文，有沒有信心新北、彰化和台南三席立委全壘打？蔡英文笑說，這個不方便評論。

高雄市長韓國瑜昨天為國民黨候選人鄭世維催票，全場激動大喊「選總統」，昨晚三重上演另類「蔡韓對決」？蔡英文笑說，想太多了、想太遠了。

而太陽花學運要角林飛帆昨晚為余天助講，蔡英文說，來關心選舉很正常，重點在於大家都能出門投票。

余天則說，昨天晚上睡得很好，出門時女兒還在睡覺，向妻子李亞萍道別時，她也沒有特別說什麼，他對自己很有信心，也希望支持者都出門投票。

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