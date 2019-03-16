謝龍介落敗 酸賴清德「有本錢可以挑戰總統蔡英文」

2019-03-16 18:27

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選結果傍晚揭曉，國民黨謝龍介坦言敗選，黨主席吳敦義打電話鼓勵他能打到這樣不容易，謝龍介說，祝福對手郭國文當選，祝福民進黨，但要聽基層要拚經濟的聲音，「你應該要賣的比我多」，也譏說前行政院長賴清德經此一戰，在2020總統大選，「有本錢可以挑戰總統蔡英文」。

台南市立委補選，賴清德連20天賣力輔選，幾乎以一人之力拉動民進黨府院黨總動員，選舉結果「清流」擋住「韓流」，「最強村姑」無黨籍陳筱諭因被棄保，慘被藍綠夾殺出局，謝龍介獲得5萬9194票，輸給獲得6萬2858票的郭國文，差距只有3664票。

謝龍介說，國民黨在第二選區本來只有18％得票率，民進黨在此碉堡堅固，但有「韓流」來，國民黨才能有這樣的成績，他獲得5萬9194票是過去國民黨無法想像的，他很「興奮」，他選前被抹黑，但在韓流加持下能拿下這樣的成績、讓選民有新的思考，再下一次就知道如何選。

謝龍介也說，對2020總統大選，立委補選確實是氣勢分水嶺，但總統大選畢竟和立委補選不同。

謝龍介未表態10個月後再參選立委，強調國民黨會推派最強人選，不一定由他選，但會持續服務，而且民主聖地不是賴清德講的都不用換人，民主要政黨輪替，絕不是26年都未輪替。

謝龍介也說，雖然落敗，不會因他落選不給訂單，他會繼續幫農漁民打通路，麻豆文旦簽約外銷依然有效。

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