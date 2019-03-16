曝黃光芹請辭真相 苦苓：她是不折不扣的韓粉

2019-03-16 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹日前在廣播節目訪問高雄市長韓國瑜，其中提到選總統議題，韓國瑜當下回應，會做完4年的高雄市長，但事後韓國瑜又改口，韓粉認為是黃光芹「挖洞」給韓國瑜，群起霸凌黃光芹，黃光芹最後選擇請辭廣播節目來平息紛爭，對此，作家苦苓揭露黃光芹真正的請辭原因，「因為她是一個不折不扣的韓粉」。

「希望你們心平氣和的看一下，你們真的把朋友當成敵人了」，苦苓在臉書表示，身為黃光芹的老師，「多年來我也關注她做為新聞工作者的表現」，苦苓對黃光芹的專業相當有信心，黃光芹就算受盡韓粉霸凌，甚至寶貝孩子遭到威脅，「她絕不會因此而害怕退縮」，更何況又有POP廣播電台台長林書緯公開力挺她，因此黃光芹辭職不是因為壓力。

苦苓揭露黃光芹真正的請辭原因，「因為她是一個不折不扣的韓粉」，若非韓粉，不會如此耗費心力，在這麼短的時間內完成韓國瑜口述的傳記，這時間大可拿來接通告、多賺錢，黃光芹專訪韓國瑜的當下，「也是充分發揮一位媒體工作者的特性」，對於選總統，韓國瑜從沒有明確表態，身為媒體工作者，自然會希望能「追個水落石出」，才會詢問韓國瑜市長任期會做多久，韓國瑜給出明確的4年答案，並且透露，「我從來沒有想過要選總統」，苦苓評論這段訪談，「可以算是一則獨家消息了，這個訪問其實是非常成功的」。

沒想到事後韓國瑜被媒體問及此事，卻反問「誰說的？」還硬拗當時黃光芹問的是市長任期有幾年，推翻自己曾講過的話，苦苓質疑，「請問任何訪問者會無聊到拷問一位市長，市長的任期是幾年嗎？這是智力測驗嗎？」

他說，韓粉見狀紛紛將矛頭指向黃光芹，認為黃光芹是因為不希望韓國瑜選總統，才造假訪問內容、說謊，進而不斷攻擊黃光芹，韓粉的這番舉動，「對一個新聞工作者來說，這是最大的侮辱」，黃光芹只好公布訪問內容的錄音檔，證明清白，沒想到卻讓韓粉更加激動，對黃光芹的攻擊鋪天蓋地而來。

「但是支持韓國瑜並不是只有一種方法」，苦苓解釋，並非所有韓粉都希望韓國瑜選總統，也有一派認為韓國瑜應先照顧好高雄市，好好累積資本，待2024年再出征，「嚴格說來，黃光芹只是『第二種』韓粉而已」，雖然有人辯稱，「這是假韓粉幹的」，但也不見真韓粉出面公開譴責，或關心黃光芹，「就算不是幫兇，也是在縱容罪惡」。

風波越演越烈，韓國瑜卻像置身事外一樣，「不痛不癢的說『希望大家保持理性』」，不但沒有譴責這樣惡劣、無理的攻擊，也沒有予以告誡，對於記者問及是否聯絡黃光芹表達安慰，韓國瑜竟說，「過兩天待她平靜些再說」，苦苓痛批，「根本不把對方所受的強烈痛苦、生活的巨大變動當一回事，何況這個人還是一直死忠支持你的，像這樣的無情無義，才是壓死駱駝的最後一根稻草」，黃光芹作為竭盡心力的韓粉，只因為看法稍有不同，就受到「同志們」的無情攻擊，連當事人韓國瑜也漠不關心，「你說她不會覺得『真心換絕情』、不會痛心疾首、不會心灰意懶（冷）嗎？」「心寒」就是黃光芹辭職的真相。

黃光芹看到後，也在苦苓的這篇文章下方留言，「謝謝老師，我就不分享了！」

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