黃光芹拆穿韓國瑜「國王新衣」？ 范世平：韓就想選總統

2019-03-15 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹日前專訪高雄市長韓國瑜，卻遭韓粉辱罵恐嚇，連家人安全也遭受威脅，她除了和先生赴警局報案，更請辭電台工作。對此，台師大教授范世平認為，黃光芹是拆穿了「國王的新衣」，韓國瑜真的想選總統。

韓國瑜日前接受《POP搶先爆》電台訪問，沒想到播出後掀起是否做好做滿4年、是否轉戰總統的爭議，韓國瑜在節目中表示會做好做滿市長任期4年，4月也不會去領表（國民黨初選），下節目後被追問卻改口反問媒體「誰說的」，導致黃光芹遭到韓粉霸凌謾罵，認為她「挖洞」給韓國瑜跳，甚至揚言對她的家人不利。

對此，范世平在臉書發文說，黃光芹沒做假新聞，沒有新聞倫理上的瑕疵，只因得罪「韓粉」就必須辭職，以保護可能被攻擊的兒子。他感嘆，不知道台灣的新聞科系學者要如何解釋這一切，難道台灣已經與香港一樣，言論自由開始緊縮了？開始走向「一國兩制」了？

范世平認為，黃光芹似乎拆穿韓國瑜「國王的新衣」，原來「他就是想選總統」，他不是「非典型」的政治人物，他跟國民黨的宮廷政治一樣，都是「高來高去、話不說明、左彎右拐、摸不著玄機」。

范世平指出，黃光芹認韓國瑜專訪的上下文連結起來，語意就是「做好做滿」，但韓國瑜對這個問題還是繼續閃躲，只強調是兩人對訪問的內容認知不同，「難道這不會被認為是政治投機嗎？是藉此維持媒體聲量不墜嗎？」

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