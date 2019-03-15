韓粉砲火猛攻！王浩宇：韓流傷害民主、讓台暴露於中共威脅

2019-03-15 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇近日頻爆高雄市長韓國瑜的料，高雄市觀光局長潘恆旭在廣播節目中反擊，指控王浩宇爆料韓國瑜北農期間幾乎天天喝酒，是桃園市長鄭文燦所授意的，王浩宇也被韓粉攻擊，不但電話被打爆，臉書也被灌爆，對此，王浩宇痛批，「韓流傷害到台灣的民主、讓台灣暴露於中共威脅下」。

王浩宇在臉書表示，近日有媒體「不斷用各種報導挑撥我跟民進黨、鄭文燦的關係」，為了阻止王浩宇繼續對韓國瑜砲火猛攻，但這樣刻意操作，「根本無法幫韓國瑜止血」。

王浩宇解釋，最近「他們不斷散佈『王浩宇打韓國瑜是鄭文燦』指使的謠言」，逼得原本無關的鄭文燦得跨海澄清，澄清完卻又被說成鄭文燦是在切割關係，以此「來讓我的攻擊缺乏正當性」，「但鄭文燦之所以必須澄清，其實就是因為你們最初的抹黑」。

王浩宇痛批，韓國瑜身為高雄市長，卻「不斷評論外地事務、整天開空頭支票、請假到處輔選，在經濟上與中共靠攏，用跨大的虛假外銷數字來欺騙農民」，再透過部分媒體造神、網軍護航，以及韓粉們的威脅、恐嚇，攻擊意見不同的人，雖然這種操作為韓國瑜換來不少的政治聲量，「但對台灣民主卻是很大的危機」，王浩宇認為，「當韓流傷害到台灣的民主、讓台灣暴露於中共威脅下，作為有良心的政治人物，都該不計毀譽、勇敢的說出真話」。

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