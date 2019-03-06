韓國瑜一年300天都有喝酒？王浩宇：消息來源可信度百分百

2019-03-06 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇爆料，高雄市長韓國瑜在任職於北農期間每天幾乎都有喝酒，還沒中午就是酒醉的狀態，常常到了下午3、4點才真正開始工作，爆料內容的真實性引發爭議，對此，王浩宇強調，「消息來源的可信度高達百分之百」。

王浩宇日前在政論節目爆料，韓國瑜任職北農期間，幾乎每天喝酒，更在臉書上指出餐廳名稱，「請北農公布韓國瑜擔任總經理期間在『一郎』餐廳『用餐』及『酒水』的相關發票，就知道我說的是不是事實囉！」對於這個消息的真實性十分有信心。

據《ETtoday新聞雲》報導，對於消息來源，王浩宇只說是北農高層，常會和韓國瑜出現在同個應酬場合，在聚餐時，這名北農高層都會看到韓國瑜喝酒，一年365天幾乎300天都有喝，至於消息來源的詳細身份無法透露更多，不過，王浩宇強調，可信度非常高，「相信韓國瑜也否認不了」，近日在聚餐中，王浩宇偶然知道這件事，要爆料前還有特別向消息來源再次確認。

王浩宇質疑，韓國瑜當時喝的酒花費是不是從公費支出？一年的酒費花了多少？檢方應從這部分著手調查，王浩宇將會聯絡台北市議員王世堅，請王世堅要求北農公布韓國瑜當時在一郎餐廳的消費明細。

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