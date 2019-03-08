被指縱容王浩宇打韓國瑜 鄭文燦在美國越洋回應了！

2019-03-08 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇近日砲口對準高雄市長韓國瑜狂轟，高雄市政府觀光局長潘恆旭指出「這背後都是鄭文燦授意」；對此，人在美國出訪的桃園市長鄭文燦特地越洋回應，駁斥此不實說法。

王浩宇最近頻在臉書發文批判高雄市長韓國瑜，日前更在節目中爆料表示韓國瑜在北農期間，幾乎天天都在喝酒。對此，潘恆旭今日接受廣播節目電話連線訪問時表示，王最近「捧鄭打韓」，為的就是要獲得綠營青睞，讓民進黨禮讓中壢選區立委席次，且這樣的行為可能獲得鄭文燦授意。

根據《放言》報導，鄭文燦接受電訪時指出，王浩宇不是他的幹部，王力捧他不是應他要求，他也不可能縱容、指使王浩宇去打韓；鄭文燦表示，王浩宇一直打韓國瑜，確實有點像潘恆旭說的搭便車名嘴，但王浩宇在桃園市議會中，向來就是一個自己決定要做什麼的人。

至於選立委的事，鄭文燦表示，王浩宇想選立委是事實，但是他是綠黨，不是民進黨的人，「民進黨到底有沒有要禮讓他，目前根本都還沒有談」。桃園市政府發言人詹賀舜稍早也對此表示，這件事情是王浩宇個人行為，與鄭文燦無關，也請潘恆旭不要做不實臆測。

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