黃光芹遭韓粉圍剿 王浩宇：韓國瑜「愛與包容」竟成霸凌

2019-03-14 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹日前專訪高雄市長韓國瑜，事後竟演變成「韓粉」圍剿謾罵，還威脅要傷害她先生和小孩，黃光芹已向警方報案，今（14日）更宣布請辭廣播節目主持人。對此，桃園市議員王浩宇表示，韓國瑜的理念是「愛與包容」，但大家看到的卻是「對於意見不同者的霸凌」！

日前王浩宇接連質疑韓國瑜也引來韓粉圍剿，看到黃光芹被韓粉威脅辱罵而閃辭節目主持人，他有感而發地說，韓國瑜自稱理念是「愛與包容」，但大家看到的並不是這樣，而是對於意見不同者的霸凌，完全無視於民主社會應該尊重多元。

王浩宇感嘆：「全國各地的韓粉每天打電話到我的服務處騷擾，讓真正的中壢人（他的選區）打不進來，甚至半夜打電話到我手機，恐嚇我的人身安全。不只是我，幫韓國瑜寫書的黃光芹，也因為一點點的小事，被搞到必須辭去主持的工作。」

他語重心長地問，這就是所謂的愛與包容嗎？面對這樣子誇張的造神、與中國關係密切的韓國瑜，他不得不繼續說真話，就算遍體麟傷，也必須繼續堅持。「台灣人，總會醒來的！」

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