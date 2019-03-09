負＞正！他爆韓國瑜網路聲量「死亡交叉」 準備下神壇

2019-03-09 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇近日爆料高雄市長韓國瑜在任職北農期間，幾乎天天都有喝酒，引發各界熱議，高雄市觀光局長潘恆旭出面反擊，稱王浩宇這番爆料是桃園市長鄭文燦授意，對此，王浩宇認為，韓國瑜已「準備走下神壇」，因為韓國瑜的臉書網路聲量已呈現「死亡交叉」，而潘恆旭就是主因。

「當小男孩說出國王身上沒有衣服，小男孩不會有什麼損失，但大家都會發現國王沒有穿衣服」，王浩宇在臉書表示，因為爆料韓國瑜喝酒，他不但被部分媒體不間斷地攻擊，也被韓粉不停騷擾，「試圖拯救他們的韓神」，連他無辜的助理也受害，王浩宇奉勸，部分媒體和韓國瑜的支持者不要再炒作，因為這議題已讓韓國瑜的網路聲量大大受損。

王浩宇根據「臉書的留言、心情表述」，發現這幾天韓國瑜面臨了當選後最大的衝擊，這是韓國瑜首次臉書上的負面情緒比正面情緒多，網路聲量已呈現「死亡交叉」，王浩宇更直指，潘恆旭就是「負面聲量的來源」，潘恆旭這幾天的發言，都重重傷及韓國瑜的支持度，「簡單來說，韓國瑜準備要走下神壇了」。

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