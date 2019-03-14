韓粉霸凌黃光芹 韓國瑜籲尊重言論自由

2019-03-14

法界：部分網友留言已涉公然侮辱、恐嚇

〔記者王榮祥、楊淳卉、黃捷／綜合報導〕針對黃光芹遭韓粉網路霸凌，高雄市長韓國瑜昨指出，拜託好朋友一定要尊重不同意見，千萬不要有情緒攻擊，這點真的要拜託大家，希望台灣社會更和諧、美好，如果因為意見不同、用一些過度激烈的字句或言語攻擊對方，對社會觀感並不好，所以拜託愛護韓國瑜的好朋友，一定要理性。

韓國瑜指出，對於過激、甚至傷害性的網路留言表達遺憾，他呼籲所有人要理性，愛與包容是基本原則，他本人有雅量接受所有報導，也希望大家本著善意、尊重彼此的言論自由。

陳其邁籲韓制止偏激言論

參選高雄市長落敗的行政院副院長陳其邁昨稍早受訪表示，韓市長應該出來講講話，對於一些不理性偏激、可能涉及超越言論自由保障範圍的言論，韓市長有責任制止。

陳其邁也說，「選舉的時候我是被痛下毒手的對象」，不過政治人物是公眾人物，對於這些威脅、恐嚇、生命威脅是處之淡然，但對一般人來講，他認為這樣大可不必。

律師陳致宇昨受訪指出，台灣固然保障言論自由，但不應濫用自由侵害他人權益，此舉已涉公然侮辱及恐嚇等罪嫌，司法對此事件應嚴正執法，避免事態擴大影響社會秩序，韓粉們也應冷靜自律，以免吃上民、刑事官司，得不償失。

陳致宇表示，有網友在黃光芹臉書及專訪韓國瑜的影片下方，留言「黃光禽惡人禽獸」、「黃光芹和楊文嘉就是一對姦夫淫婦」等非理性文字，涉犯公然侮辱等罪嫌。依刑法三○九條第一項公然侮辱罪，可處拘役或三百元以下罰金，另依刑法三一○條第二項散布文字、圖畫毀損他人名譽，可處兩年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。

陳說，涉及政治的激進言論，司法會給與最大限度的維護，但太超過的言論仍會觸法，只要被害人提告，司法應給予懲罰，以防犯罪行為人肆無忌憚，影響社會秩序。

  • 遭網路韓粉霸凌的廣播節目主持人黃光芹與丈夫楊文嘉昨至新北市林口警分局報案，向三名網友提出恐嚇罪告訴。（記者曾健銘攝）

    遭網路韓粉霸凌的廣播節目主持人黃光芹與丈夫楊文嘉昨至新北市林口警分局報案，向三名網友提出恐嚇罪告訴。（記者曾健銘攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/