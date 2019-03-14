韓粉霸凌黃光芹 韓國瑜籲尊重言論自由

2019-03-14

法界：部分網友留言已涉公然侮辱、恐嚇

〔記者王榮祥、楊淳卉、黃捷／綜合報導〕針對黃光芹遭韓粉網路霸凌，高雄市長韓國瑜昨指出，拜託好朋友一定要尊重不同意見，千萬不要有情緒攻擊，這點真的要拜託大家，希望台灣社會更和諧、美好，如果因為意見不同、用一些過度激烈的字句或言語攻擊對方，對社會觀感並不好，所以拜託愛護韓國瑜的好朋友，一定要理性。

韓國瑜指出，對於過激、甚至傷害性的網路留言表達遺憾，他呼籲所有人要理性，愛與包容是基本原則，他本人有雅量接受所有報導，也希望大家本著善意、尊重彼此的言論自由。

陳其邁籲韓制止偏激言論

參選高雄市長落敗的行政院副院長陳其邁昨稍早受訪表示，韓市長應該出來講講話，對於一些不理性偏激、可能涉及超越言論自由保障範圍的言論，韓市長有責任制止。

陳其邁也說，「選舉的時候我是被痛下毒手的對象」，不過政治人物是公眾人物，對於這些威脅、恐嚇、生命威脅是處之淡然，但對一般人來講，他認為這樣大可不必。

律師陳致宇昨受訪指出，台灣固然保障言論自由，但不應濫用自由侵害他人權益，此舉已涉公然侮辱及恐嚇等罪嫌，司法對此事件應嚴正執法，避免事態擴大影響社會秩序，韓粉們也應冷靜自律，以免吃上民、刑事官司，得不償失。

陳致宇表示，有網友在黃光芹臉書及專訪韓國瑜的影片下方，留言「黃光禽惡人禽獸」、「黃光芹和楊文嘉就是一對姦夫淫婦」等非理性文字，涉犯公然侮辱等罪嫌。依刑法三○九條第一項公然侮辱罪，可處拘役或三百元以下罰金，另依刑法三一○條第二項散布文字、圖畫毀損他人名譽，可處兩年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。

陳說，涉及政治的激進言論，司法會給與最大限度的維護，但太超過的言論仍會觸法，只要被害人提告，司法應給予懲罰，以防犯罪行為人肆無忌憚，影響社會秩序。

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