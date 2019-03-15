孫大千稱恐嚇黃光芹是「臥底」！反遭網友一句話酸爆

2019-03-15 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕媒體人黃光芹之前專訪高雄市長韓國瑜，卻遭「韓粉」圍剿、威脅，讓她請辭主持人。不過國民黨前立委孫大千認為，攻擊黃光芹擺明是「臥底」，他直言真正的韓粉不會瘋狂到失去人性。但有網友看到後反酸，「不是人當然不會失去人性。」

黃光芹之前專訪韓國瑜，並追問4年市長任期是否做滿，卻意外引起風波，她不但被「韓粉」圍剿謾罵，家人的安全也遭威脅，黃光芹除了到警局報案，也宣布請辭廣播主持人。孫大千今天就在臉書發文，表示這擺明是「臥底」的破壞行為，他說真正的韓粉充滿熱情，但不會瘋狂到失去人性、口出穢言。

孫大千表示，真正的韓粉，就算再怎麼期待韓國瑜選總統，也不會以傷害無辜的孩子做為恐嚇；真正的韓粉，一定會捍衛韓國瑜「愛與包容」的理念，絕對不會為他樹立敵人，破壞形象；真正的韓粉，一定非常清楚，如此的為所欲為，叫囂威脅，真正受害的就是韓國瑜。孫大千也呼籲大家一起揪出冒充「韓粉」的「第五縱隊」。

不過有網友看到後卻反酸，「不是人當然不會失去人性。」結果在批踢踢引來鄉民大讚，「邏輯正確。」、「突破盲腸。」、「100分。」、「一針見血。」也有鄉民留言，「說個笑話，韓粉最理性，白海豚最不愛轉彎。」、「死忠韓粉被KMT切割了，幫QQ」

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