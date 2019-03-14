金門立委補選 陳滄江背水一戰：沒當選就退出政壇

2019-03-14 23:16

〔記者吳正庭／金門報導〕無黨籍立委候選人陳滄江今天打出「背水一戰、沒有退路」文宣，強調這次如沒當選，將永遠退出政壇，請給江哥繼續打拚的力量。他預告明天的「小板凳前進立法院」選前之夜，將由老牌藝人黃西田、謝雷領軍與鄉親同樂。

陳滄江昨晚透過直播說明政策時表示，將尋求增訂戰地政務時期金馬人民權益受損回復條例，追索823砲戰留駐金門者發放5000元，並邀請鄉親參加15日傍晚在金城車站旁選前之夜時，無預警爆出「落選就退出金門政壇」。

陳滄江說，尊重選民的抉擇，如果選民支持他去立法院打拚，他一定全力以赴回報鄉親；如若不然，也會瀟灑地揮揮手離開。

他說，隨著投票日逼近，負面文宣等選舉操作益趨惡化，破壞金門選風，令人痛心。

陳滄江說，本來選舉是候選人說明政策以及傾聽選民心聲的過程，應該快快樂樂的進行，也因此，選前之夜不刻意動員、也沒有政治大咖加持，只有每1位支持江哥的鄉親來熱情參與。在他心中，所有金門鄉親都是「最大咖」。

陳滄江競選辦公室表示，歡迎鄉親明天傍晚6時30分，一起到金城鎮公所前的競選總部廣場參加這場「歡樂夜市選前晚會」，傾聽老牌藝人黃西田、謝雷領軍的歌星精彩表演，其他演藝人員還有向娃、廖麗君、元六以及新生代歌手甲子慧，由秀場主持人方燕搭配地區陳永棋攜手主持晚會；現場邀金門在地特色商家擺夜市攤，預計有糖炒粟子、烤香腸、熱狗、蒸煮花生、麻辣臭豆腐等。

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