金門立委補選首樁官司 陳滄江控國民黨3年前爛招重施

2019-03-11 22:31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門無黨籍立委候選人陳滄江今天指控，署名「洪麗萍小金門後援會會長林世在」，連續於媒體刊登不實抹綠、誣衊的廣告，並廣發低俗不堪的文宣醜化造謠抹黑他，因此向金門地檢署狀告林世在涉嫌違反選罷法及刑法加重誹謗罪。

國民黨候選人洪麗萍競選辦公室回應，後援會針對鄉親疑慮事項提出發問，不僅是追求真相的解釋，且屬「可受公評」的範疇，若候選人以興訟來轉移焦點、規避真相的追求，反而無法解除鄉親心中的疑慮和不安。

金門立委補選「6搶1」進入倒數，陳滄江提告是立委選戰開打以來第1樁選舉官司。陳滄江說，「又來了」，3年前立委選舉，國民黨金門縣黨部輔選楊鎮浯，該黨部主委林芳旋涉嫌廣發造謠抹黑他的文宣，案經地檢署起訴，法院審理期間，陳滄江接到不少人為林芳旋求情，陳滄江基於與人為善，撤回告訴，不料這次選舉，國民黨陣營又打出造謠抹黑、抹綠的爛招，實在忍無可忍，決定提告。

陳滄江說，今天夾報分送的「他的變與不變」廣告文宣，畫了1個白髮、脫下藍色褲子、穿1條有民進黨徽的綠色內褲，並搭配「什麼色都能變…，不能變的是這條死忠萬年大內褲，還有我的…『小板凳』。」的文與圖，根本是影射1頭白髮且強調要帶著小板凳進立法院的陳滄江。

陳滄江說，近日同樣以「洪麗萍小金門後援會會長林世在」署名，連續在地方媒體刊登的廣告，內容惡意把已退出民進黨的陳滄江和金門選民厭惡的民進黨及主張台獨的時代力量政黨連結，以「抹綠」他，並造謠影射陳滄江認同主張台獨建國的民進黨和時代力量黨，意圖影響不滿民進黨及時代力量黨的金門選民投票意向，使他不當選。

陳滄江說，選舉要比的不是能力、學歷、經歷和政見嗎？國民黨應該回歸正道，多談點政見。

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