繼金門陳氏宗親力挺 陳滄江再獲旅台李氏宗親會隔海聲援

2019-03-10 22:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門立委補選「6搶1」選情沸騰，無黨籍候選人陳滄江今天表示，繼潁川堂金門陳氏宗親整合大團結，中華金門旅台李氏宗親會也由理事長李合壁領銜理監事連署支持，選前最後關頭，金門陳氏、李氏宗親的力挺，讓陳滄江聲勢再次看漲。

選前最後的星期日，陳滄江選擇最接地氣的行程逐村拜票，他說，每一次懇託握手，都能直接感受鄉親手心傳來的暖流，沒有什麼比這個更實在、更開心。他今天一早前往已經拜票十幾次的金城鎮東門菜市場，天空下著溼冷的小雨，他說，這些老朋友的手都熱呼呼的，有的還把他拉到旁邊鼓勵「你一定要選上、加油啦」。

陳滄江說，他的母親是古寧頭南山人，日前已有金門第一大姓陳氏宗親多位大老力挺，第二大姓李氏宗親在台灣的中華金門旅台李氏宗親會，也由理事長李合壁領銜理監事連署，聲明全力支持古寧頭的外甥陳滄江。

陳滄江競選辦公室表示，這分支持連署書由理事長李合壁領銜，參與連署的還有創會理事長李水占、名譽理事長李增得，副理事長李湧江、李德毓及理監事、秘書長李再興等30餘人。

陳滄江競選辦公室轉述中華金門旅台李氏宗親會支持陳滄江的理由，主要認同陳滄江在金門戰地政務留下一堆不合理的土地問題，例如門口埕被收歸國有、祖厝土地未歸還等等，陳滄江均全力幫忙解決；還有古寧頭長期被金門國家公園占據，在中央補助經費不足又限制地方發展情形下，陳滄江主張重新檢討該地範圍，讓古寧頭重現生機；陳滄江已向該宗親會說明退出民進黨原委，並於李氏五山祖神位前鄭重宣誓「永遠不會再加入民進黨」；此次6名立委補選候選人多是優秀人才，但唯有將能言、敢拚的古寧頭外甥陳滄江送進立法院，金門才會被看見，金門的聲音才會被聽見。

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