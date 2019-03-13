跨海爭溺斃漁民家屬權益 陳滄江承諾在小金門設服務處

2019-03-13 19:43

〔記者吳正庭／金門報導〕無黨籍金門立委候選人陳滄江表示，小金門羅姓漁民去年於碼頭操作漁筏不幸溺斃，家屬申請漁保死亡給付卻不得要領，經跨海到大金門陳情，陳滄江率工作團隊台、金奔走，終於協助家屬啟動申請給付程序；陳滄江說，有感於小金門鄉親位處離島的不便，如能當選立委，一定在小金門設立「小板凳服務分處」，讓陳情的鄉親減少舟車勞頓之苦。

陳滄江說，根據海巡署第九岸巡隊調查，去年9月19日，羅姓漁民向羅厝漁港安檢人員申報出海作業，岸巡隊員曾協助將漁筏下架，因舷外機無法啟動，羅民用手筏方式將漁筏駛離停泊區，安檢人員轉而執行其他船舶進出港的安檢工作；沒想到當天下午1時30分許，岸巡隊接獲漁民通報發現羅民的浮屍。

陳滄江說，此案一度卡在無法確認死者是否於出海作業時意外落水溺斃，以致家屬無法順利申請漁業保險的死亡給付理賠。陳滄江接獲家屬陳情，多次奔走金門漁會、第九岸巡隊協調，經調閱羅厝港監視器，確認死者是出海作業時意外溺斃，再循管道協請農委會漁業署解釋法令，終於啟動家屬申請漁保死亡給付作業。

陳滄江說，立委補選進入最後關鍵時刻，有感於小金門交通不便及家屬的期盼，即使正忙於逐戶拜票，仍要撥出時間協助家屬爭取應有的權益。有鑑於小金門鄉親到大金門陳情交通不便，尤其老人家要轉車、轉船再換車，未來如果當選立委，一定要在烈嶼鄉設立「小板凳服務分處」。

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