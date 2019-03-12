回擊陳滄江 陳玉珍：陳氏宗親沒有「力挺某一個人」的決定

2019-03-12 19:42

〔記者吳正庭／金門報導〕金門立委補選倒數計時，6搶1競爭白熱化，無黨籍立委候選人陳玉珍今天指出，選舉要光明磊落的贏，對手陳滄江散布已獲陳氏宗親力挺的假消息，傷害親族情感。陳滄江則回嗆，怎麼會是假消息？宗親大老已經整合，將在15日選前之夜為他站台。

金門重視宗族倫理，尤其陳姓是金門第一大姓，得到宗親的支持，有助候選人的氣勢更上一層樓。

陳玉珍說，「金門潁川堂陳氏宗親會經整合後……力挺陳滄江」新聞一出來，短短兩天內接到各地宗長、鄉親關切電話，有人甚至質疑她和陳滄江「私下串通」。

她說，金門陳氏宗親會理事長陳聰泉告訴她，宗親會不曾有過「力挺某一個人」的決定。宗親會曾有不對外公布的參選人協調會，當時會中就有「開放」的決議。

陳玉珍說，類似報載這種自以為是的「文字遊戲」，用來製造「支持某個人」的假象並向外界散布，企圖魚目混珠，圖利自己，實則愚弄自家宗親，傷害親族情感，更製造宗親會內部矛盾，期期以為不可。

陳玉珍說，相信所有在金門的宗長與旅台陳氏宗親，均樂見在民主的遊戲規則下公平競爭，每一位宗親最不願見到的就是宗族內有人不擇手段地搶奪、廝殺，甚至把宗親會內的所有宗長拖下水。

陳玉珍說，還有鄉親爆料指出，陳滄江日前對媒體公布的中華金門旅台李氏宗親會支持陳滄江的連署名單，是開會「簽到單」並非「連署單」。

中華金門旅台李氏宗親會秘書長李再興說，名單確實是宗親會出席者同意支持陳滄江後共同簽名連署無誤。

陳玉珍強調，她學法出身，十餘年來致力於提供鄉親法律相關服務，懂法律、更懂得尊重民主機制，絕不希望看到因為假消息、假新聞造成民主法制容許的公平競爭機制被破壞。

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