立委補選彰化告急 綠衝4成藍拚3成5投票率

2019-03-11 13:00

〔記者張聰秋／彰化報導〕衝高投票率！立委補選進入倒數天數，民進黨中央黨部把彰化縣列為選情告急的「艱困」選區，因應補選投票率低，催票成勝敗關鍵，綠營將投票率的理想目標設為4成，藍營相對保守，推估能有3成5投票率就算不錯。

根據以往經驗，民眾對補選的參與度沒那麼熱情，一般投票率約在2成5到3成左右，投票率低，票票必爭，選情格外競爭。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，2012年鹿港鎮長補選， 投票率48.9%，這次補選選區擴及6鄉鎮，縣黨部把投票率設定在4成，且6鄉鎮中鹿港區人口比和美區人口多出約2萬人，鹿港區又是候選人黃振彥較占優勢的選區，目前在基層熱度和組織系統都動起來的情況下，只要催票能催出4成投票率，民進黨就有機會勝出。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉指出，國民黨審慎樂觀看待選情，但不敢輕忽對手的攻勢，最後幾天，會結合地面陸軍的組織戰和空軍的文宣戰，加強催票，投票率越高對國民黨越好，只不過補選投票率若能衝到3成5，算是很理想了。

本週關鍵衝刺期，無黨籍紀慶堂在支持者的陪同下，風雨無阻騎著機車穿梭大街小巷，爭取選民的認同。

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