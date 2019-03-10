談立委補選民進黨選情 陳菊憂：團結都不一定能當選…

2019-03-10 12:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕316立委補選超級星期天今登場，彰化縣第1選區立委補選藍綠廝殺激烈，總統府秘書長陳菊今天上午就陪民進黨候選人黃振彥在秀水鄉展開車隊拜票，拜託鄉親集中選票，把黃振彥送進立法院；談及316補選選情，陳菊憂心指出，去年選舉大挫敗，讓民進黨氣勢銳減，民進黨現在團結都不一定能當選，如果是分裂那必然是非常的危險，她籲請民進黨土本要團結，分分裂裂拋在腦後，更拜託鄉親用選票鼓勵民進黨，再給民進黨一次機會。

陳菊今天到秀水鄉三聖宮參拜，為民進黨立委補選候選人黃振彥助攻，不少鄉親到場力挺，記者問及全國立委補選選情，民進黨有無信心揮出全壘打？陳菊說，「我們在努力中，我們不敢這樣講，但是我們非常努力！」

陳菊受訪談及她提出這次選戰民進黨本土要大團結，她說，全國部分地區，民進黨的確有不夠團結的地方，也有分裂的事實，現在團結都不一定能當選，如果是分裂那必然是非常的危險，這次選戰相當重要，我們當然希望民進黨部分選區出現的分分裂裂都能拋在腦後，在接下來的1周之內，全心全意做好內部整合，團結打選戰。

陳菊表示，民進黨要承認，去年選戰的確讓民進黨受了很大的挫敗，氣勢相對弱，不過，在台灣各個政黨當中，民進黨堅持台灣的主權和台灣社會改革與理想，一本初衷未曾改變，民進黨執政來做得不好的地方要檢討，希望這次立委補選，鄉親再給民進黨一次機會，替民進黨加油。

為了台灣主權地位，陳菊拜託鄉親，去年選舉鄉親已用選票教訓民進黨，這次應該要鼓勵，在此關鍵時刻不要放棄民進黨，全力支持民進黨立委補選候選人，讓優秀的候選人進軍立法院與中央政府配合，共同打拚台灣經濟。

陳菊讚賞黃振彥行政歷練豐富，鎮長任內與前縣長魏明谷向中央爭取很多地方建設經費，秀水地區很挺魏明谷，但魏無法連任，之前爭取到很多的建設經費，未來要靠立委延續，彰化第1選區的這一席對彰化發展很重要，希望鄉親集中選票牽成黃振彥。

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