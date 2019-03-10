3子合體助選柯呈枋有影無？朱立倫這樣說.....

2019-03-10 14:39

〔記者湯世名／彰化報導〕立委補選邁入最後決戰階段，國民黨前主席朱立倫今天到彰化縣為第一選區立委補選候選人柯呈枋助選時，針對媒體詢問3子合體的可能性強調，他們會用所有的力量，不論是3位直轄市長、歷任國民黨主席及立委，都會全力來支持柯呈枋，配合縣長王惠美來推動縣政。

朱立倫說，民眾對於民進黨執政這3年來，台灣的經濟、兩岸關係、民眾的生活，大家看得太清楚了，1124人民已經給民進黨一個教訓了，這次彰化抽到1號，金門也是抽到1號、新北抽到2號，台南抽到4號，希望大家1124持續加油努力，一定要打贏勝仗。

台中市長盧秀燕先前來彰化縣為柯呈枋助選時，曾拋出計畫選前3位市長（侯友宜、盧秀燕跟韓國瑜）將再合體、造勢，一起為柯助選，爭取勝利，不過隨著投開票進入倒數時刻，今天又是選前最後一個黃金週，3人是否能真的合體，外界也在看。

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