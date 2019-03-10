彰化要燈會！ 立委補選黃振彥賣力催票

2019-03-10 21:02

〔記者張聰秋／彰化報導〕「彰化要燈會！」民進黨彰化縣第1選區立委補選候選人黃振彥今晚在伸港鄉舉辦造勢晚會賣力催票，前行政院長賴清德、交通部長林佳龍等人到場助攻、衝人氣，天冷不減民眾力挺之心，2000多個座位坐滿，民代、民眾人手一個紙燈籠，左手拿旗幟、右手持燈籠，行動呼應「我要燈會」的競選主軸。

縣黨部主委邱建富說，屏東燈會風光落幕，獲得締造「我屏東我驕傲」的聲譽，彰化原本明年也可辦燈會，卻因縣府棄權而喪失主辦權，出現「我彰化我難過」的結果，彰化人不樂見看見這樣的結果。彰化市長林世賢說，縣府不辦燈會就由彰化市來辦，市公所已準備要向交通部爭取舉辦燈會的經費。

會中，台中市議員周永鴻、台中市議員張家銨與台中市黨部主委何明杰台上進行「尋人啟事」，他們抨擊國民黨候選人柯呈枋接台中市政府參事之後，領台中市的薪水，從沒上過一天班，人卻投入彰化的選舉，對不起台中人、彰化人。

林佳龍說，媽媽是鹿港人，他也是彰化子弟，最後一周支持者的熱情出來了，關鍵一席黃振彥若能當選，民進黨就能走出谷底，他擔任交通部長替黃振彥背書，因為政見中要做的建設如捷運延伸線、和美大橋跨越大肚溪、西濱快速道路打造成幸福公路沿線都有休息站，交通部業務與鹿港和美區發展關係最直接。

林佳龍說，這次補選關鍵在候選人條件，他認識黃振彥十多年，可以與其並肩作戰，對手領台中市民納稅人的錢掛參事，薪水起碼十萬元，這樣對得起台中市、彰化人？腳踏兩條船隨時準備「漏跑」。

林佳龍說，他無法理解全台各縣市都在爭取要辦台灣燈會，彰化有申請彰化辦台灣燈會絕對不輸屏東，彰化新縣長卻不要做，「煮熟的鴨子飛掉」，只好開放第2次，別人是搶都搶不到，彰化是送到門口還把它推出去，支持黃振彥來爭取台灣燈會在彰化，拜託大家集中選票，票票進櫃，三月十六日迎接民進黨的勝利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/