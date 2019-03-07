好巧！彰化立委補選公辦政見 發言順序跟號次相同

2019-03-07 10:20

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣第1選區立委補選將於16日投開票，縣選委會今天上午9點在新頻道有線電視公司舉辦公辦政見會，3位候選人發言順序抽籤結果，第1個發言是國民黨柯呈枋、第2個無黨籍紀慶堂、第3個民進黨黃振彥，發言順序正巧與選舉號次相同。

抽籤先後依照3位候選人簽到順序抽籤，選舉號次3號的黃振彥第1個抽，他抽到第3個發言順序，號次1號的柯呈枋緊接抽籤抽到第1個發言順序，紀慶堂未到場，依規定由縣府民政處長賴致富代抽，抽到第2個發言順序。

公辦政見會分上、下半場進行，每一場次依照抽籤順序發言，候選人單獨在攝影棚裡，面對鏡頭闡述參選理念，每場次發言時間限制12分鐘，每位候選人在上、下半場共有24分鐘的發言時間。

通常，候選人會在上半場闡述參選理念，下半場著墨競爭對手的選戰攻防，今天的政見會採現場直播，於新頻道有線電視、新彰有線電視、三大有線電視的「 CH03公益頻道」播出，3月9日、10日上午12時錄影重播。

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