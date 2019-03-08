獨家》7000多家農地工廠輔導合法 將繳合理回饋金

2019-03-08 12:38

〔記者李欣芳／台北報導〕全台多達7300家農地臨時工廠明年6月2日登記時限到期，行政院日前宣布這7000多家工廠到期可繼續經營並優先輔導，據悉，政院日前會商優先提出「工廠管理輔導法」的修法，要將低污染符合環保標準的農地工廠合法納管，不過，知情官員今天坦言說，少數農地臨時工廠也面臨要轉型，改變製程生產低污染的產品，而未來這些農地工廠若要變更為丁種建築用地時，也應繳交合理的回饋金。

據悉，由於農地變更為丁種建築用地等特定目的事業用地時，甚至要繳交高達4、5000萬元的回饋金，業者認為是財力上的沈重負擔因而有不少抱怨，在民進黨立委要求下，政院正進行整合，要訂出合理的回饋金以消除民怨，「工廠管理輔導法」修法已列為行政院在立法院本會期的「最優先法案」，政院預定3月底前由行政院院會通過送請立院審議。

不過，政院日前舉行跨部會會議時，面對回饋金如何合理調降問題，農委會主張，應依土地公告現值的一定比例來計算業者應邀交的回饋金，目前農業山坡地變更為特定目的事業用地時就有類似的計算機制。

知情官員表示，所謂「一定比例」是以幾趴來計算回饋金，尚待進一步會商敲定，政院未來提出的「工廠管理輔導法」修法將揭示應繳回饋金的精神，至於繳交多少，將以子法訂定。

據悉，過去9年以來，全台灣總計有多達8萬家工廠未登記（包括應登記而未登記的3萬8000家），僅9件完成工廠登記，為讓中小企業安心拼經濟，政院要讓農地違章工廠有條件合法化，但前提是不能污染農地，民進黨立委認為現行回饋金訂得太高，目前政院也支持回饋金的訂定要合理化，以回應民怨。

知情官員表示，業者要繳交的回饋金可分好幾種形態，包括工廠辦理登記時以及工廠營運時的回饋金，這部分金額較少，例如登記時只需繳數萬元即可，但若涉及農地用地變更時，要繳交的回饋金就較高，由於環保團體抗議不應讓農地違章工廠就地合法化，要求業者應繳高額回饋金才符合土地正義，未來回饋金的訂定將考量業者能力負擔範圍與社會的期待。

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