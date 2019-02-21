解決農地工廠歷史共業 彰化立委力挺行政院版本

2019-02-21 16:15

〔記者劉曉欣／彰化報導〕農地違章工廠輔導大限將於明年到期，彰化縣4位立委與立委補選參選人黃振彥，今天力挺行政院版「工廠管理輔導法修正草案」；黃振彥強調，這是歷史共業，現在不解決，以後更無法解決，解決才是負責態度！

民進黨彰化縣第一選區（鹿港、和美區）立委補選參選人黃振彥，今天由縣內同黨立委黃秀芳、陳素月、洪宗熠、施義芳等人陪同下，針對鹿港、和美地區農地工廠問題，邀集相關業者來與會討論。

黃振彥強調，中小企業是台灣的經濟命脈，大多數工廠業者，就是自己有土地就自己來開工廠，卻因為土地是農地的關係，面臨無法合法的難題。

黃振彥指出，目前政府有心要來解決農地工廠的問題，只要有污染，就會採取斷水斷電；有臨時登記就會優先輔導，這對業者來說是大利多，讓業者安心，員工也有工作權，產業有競爭力，創造三贏。

中華民國工業區廠商聯合總會副理事長賴博司表示，他的工廠設在彰濱工業區，身為合法廠商，也是完全支持農地工廠合法化，因為全國有6萬多家未登記工廠，就有60萬個員工，共同創造了台灣經濟奇蹟，因此，只要是環保、消防都有符合政府規定，都會力挺就地合法，但政府不能因此就魚目混珠，必須確切執行。

台中市臨時工廠登記暨未登記工廠促進會理事長葉振福表示，這是台灣的歷史共業，也是無解的問題，因為也沒有1萬多公頃來容納這些農地工廠，這次行政院版是全面解決，期待立院能夠審查通過。

台中市臨時工廠登記暨未登記工廠促進會常務理事黎晴驊則強調，政府強調不准農地再長出新工廠，還要輔導重污染遷廠，這些工作到底是由誰來做，應該要有明確說明。

立委陳素月強調，政府用最有責任、務實態度來解決，就算是再度展延，也只能解決一時，沒有辦法徹底解決，政院版「工廠管理輔導法修正草案」3月就會送到立法院，未來農地不再新設工廠，違法部分就斷水斷電，兼顧農業、環保與產業發展。

立委黃秀芳強調，如果不一次解決農地工廠的話，再放10年還是存在，就算所有工廠都移去工業區，土地也不夠用，政院版就是只要是沒有污染、位於農地的工廠，就要輔導合法，用制度來解決問題。

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