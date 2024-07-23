全民防衛動員暨萬安、防災演習 賴清德：強化台灣4大韌性

總統賴清德（中右）、新北市長侯友宜（中左）23日出席「113年新北市全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」。（記者羅沛德攝）

2024/07/23 19:47

〔記者羅國嘉／新北報導〕全民防衛動員防災與萬安演習今天於新北八里區台北港展開，總統賴清德表示，演習目的在於強化國家社會的整體韌性，平時多一分準備，台灣才有可能因應各種可能的災害和挑戰。另外，也將親自主持全社會防衛韌性委員會，來強化國防、民生、災防和民主4大韌性，保護國人生命財產安全。

2024年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習暨萬安47號演習於台北港展開。賴清德指出，今年演習有3大特色，第1項是很難料到6個月以前想訂的狀況，竟跟現在非常接近，今天的演習，第1項科目不僅僅有天然災害的救護工作，也有因應戰時災害的處置作為。

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第2個是這次的演習非常完整、確實、逼真。而演習總共分三個階段24個科目，有陸海空的救援工作，所以可以想像在天然災害或者是戰時的災害當中，可預期會發生的情況；第3特色則是每一個參與的人員都非常用心、逼真，包括激動的手術、車上的醫師、及狗的叫聲。

賴清德強調，大家6個月以來，經過許許多多的演練，一點都沒有白費，且市長侯友宜也特別強調，演習的目的是在於強化國家社會的整體韌性，平時多一分準備，需要的時候就會少一分傷害，台灣才有可能因應各種可能的災害和挑戰。

全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習暨萬安47號演習於台北港展開，圖為演練搶救落水人員。（記者羅國嘉攝）

總統賴清德（左）、新北市長侯友宜（右）23日出席「113年新北市全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習」。（記者羅沛德攝）

全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習暨萬安47號演習於台北港展開，圖為演演練台北港建築物倒塌搜救及直升機救災。（記者羅國嘉攝）

2024年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習暨萬安47號演習，於新北八里區台北港展開。（記者羅國嘉攝）

2024年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習暨萬安47號演習於新北八里區台北港展開，此時演練板橋車站大規模旅客暨多處縱火救災。（記者羅國嘉攝）

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