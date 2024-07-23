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幼兒園性侵案索資碰釘子 議員許淑華批北市府蓋牌

民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

民進黨台北市議員許淑華。（資料照）

2024/07/23 19:14

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達幼兒園性侵案，前市長柯文哲任內的社會局、教育局官員昨被爆，早已得知並評估是妨害性自主案件，卻失能、失職未積極處理；市議員許淑華質疑，她向市府索資，卻拿不到此案家防中心的會議紀錄，質疑是否在蓋牌掩蓋，呼籲柯文哲、前教育局長曾燦金應出來說明。

許淑華表示，媒體揭露家防中心會議紀錄，但她向市府索資，竟以密件為由不提供，身為議員監督市政府拿不到公文，難道北市府現在是在蓋牌嗎？媒體爆出在柯文哲任內，2022年召開擴大業務會議，報導中會議紀錄明載「評估本案成立防害性自主案件」，但社會局卻仍毫無作為。

許淑華向家防中心進行索資，詢問為何當時社會局無視紀錄文字，沒有立案調查的理由及當時會議的議程紀錄，結果社會局竟回覆因為當時該案為「不起訴處分」，所以沒有立案，她批評到底是誰決策的？柯文哲、曾燦金應該站出來說明清楚。

許淑華認為，是因當時台北市政府只是簡單看個監視器，沒發現實質證據就草草結案，沒有對園內進行訪談、沒有更深入的調查，結果就讓狼師繼續逍遙法外，關於會議議程，家防中心則表示此案屬於密件，所以無法提供。

許淑華質疑，既然連監督市府的議員都拿不到的資料，為什麼媒體拿得到？這是不是涉及人員洩密？蔣萬安要不要全面徹查？幼兒園性侵案件人神共憤，最大凶就是這些失能怠惰的政府官員，明明有很多阻止悲劇持續發生的機會，卻通通錯失。

「現在連我們想要為這些孩子、家長們討公道，都還在用官僚方式不斷推託卸責！」許淑華呼籲，蔣萬安及北市府若還抱持著多一事不如少一事的態度，互踢皮球繼續敷衍，她一定追查到底。

許淑華向市府索資，卻拿不到此案家防中心的會議紀錄。（取自許淑華臉書）

許淑華向市府索資，卻拿不到此案家防中心的會議紀錄。（取自許淑華臉書）

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