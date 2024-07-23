黃國昌要大法官出來辯論 林俊憲：老是用這招看得很膩！

黃國昌22日開直播嗆聲大法官，下戰帖要求來場憲法大辯論。（資料照）

2024/07/23 23:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭本月19日裁定國會擴權相關法案「暫時處分」，藍白砲轟不公正，民眾黨立院黨團總召黃國昌昨天（22日）更開直播嗆聲大法官，下戰帖要求來場憲法大辯論。對此，民進黨立委林俊憲吐槽：「老是要跟不可能辯論的人辯，主動邀戰要跟你辯的又不敢，看得很膩了啦！」

針對黃國昌22日晚間開直播叫陣大法官出來辯論，林俊憲今天（23日）在Threads上發文表示，「其實很簡單啦，8月6號（言詞辯論庭），原班人馬重現，國昌老師把昨天在直播上提出的疑問當庭跟大法官請教就好了啊，一個字都不要改喔！而且我建議言詞辯論當天，憲法法庭後面可以放大布幕，實時投影國昌直播間的留言，給他信心加持，免得還要一直低頭看，很不方便。」

請繼續往下閱讀...

他接著說：「國昌老師覺得大法官對他不公平，但我一直不解一點：大法官也是從法界德高望重的權威人士中選出，請問現在有任何一位法界權威站出來支持你們的修法嗎？怎麼好像相反，全在你們的對立面？既然如此，那就算再換15位大法官，又會有什麼不同呢？」最後林俊憲更吐槽，「老是要跟不可能辯論的人辯，主動邀戰要跟你辯的又不敢，看得很膩了啦！」

面對黃國昌下戰帖，司法院長許宗力今天受訪時冷回，憲法法庭裁判可受公評，這世上沒有當事人不滿意法官判決，就要求跟法官辯論這種事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法