大法官問到藍白無法招架 黃捷：憲法法庭完全是照妖鏡！

看完憲法法庭10日的開庭直播，黃捷忍不住直言「憲法法庭完全是照妖鏡！」（資料照）

2024/07/11 00:36

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕憲法法庭10日下午開庭審理立院擴權法案釋憲案，聽取4大聲請人與相對機關立法院陳述對暫時處分的意見，整場下來可以看到大法官對立院機關代表黃國昌、翁曉玲、吳宗憲等人的陳述提出諸多質疑。民進黨立委黃捷忍不住直言，「憲法法庭完全是照妖鏡！」

黃捷10日晚間透過臉書分享看完憲法法庭開庭直播的心得，直言憲法法庭完全是照妖鏡，藍白平常在鏡頭前的胡說八道，在大法官面前都無所遁形，實在是太好的教材。「大法官的發言，完全凸顯一個國家維護憲政的重要性！」

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黃捷表示，「亂台三傻中的黃國昌一直超時，把憲法法庭當自己直播在秀下限也罷，且不敢針對大法官問題回答。憲法法庭要認定是否核發暫時處分，重要的判斷標準是，會不會造成『立即且明顯的不可回復損害』。黃國昌則一再裝無辜、裝弱勢，說新法上路後，什麼事也沒發生。」

她說，「大法官當然不是省油的燈，連問幾個直指核心的問題。尤伯祥大法官提問『反質詢的定義為何？概念核心是什麼？行政院提請覆議沒有成功，就一定要接受嗎？翁曉玲委員的意思是，立法院說沒有違憲就是沒有違憲？是在指立法權比行政權大？若如此，憲法法庭的違憲審查權又被置於何地？』；朱富美大法官提問『藐視國會罪有沒有範圍的限定？是否只要官員一虛偽陳述就會被罰？』；蔡宗珍大法官提問『這次通過的立委職權行使法，只是拘束立委的內規，還是也拘束其他憲政機關？』」

黃捷表示，「面對這些問題，黃國昌、翁曉玲、吳宗憲毫無招架之力，翁甚至說開庭通知太急促，害她2天只睡3小時，正好驗證你們在立法時非常倉促，根本就有違憲的疑慮！」

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