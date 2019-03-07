北高行裁定婦聯會案釋憲前「停止訴訟」 黨產會：不會提抗告

2019-03-07 18:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會去年認定婦聯會為國民黨之附隨組織，婦聯會不服提起行政訴訟，台北高等行政法院3月4日裁定，在司法院大法官釋憲公布前，停止訴訟程序；黨產會今天發聲明表示，予以尊重不提出抗告，但該庭法官對轉型正義的法制與實踐，恐無適當的理解與認識。

黨產會指出，去年2月認定婦聯會為國民黨之附隨組織後，婦聯會即提出本件撤銷訴訟。該庭法官於審理期間，曾分別裁定「停止訴訟」、「停止執行」各1次，惟均遭最高行政法院廢棄。

黨產會批評，本次該庭法官又以黨產條例有違憲疑義為由，去裁定停止訴訟，並佐以該庭法官先前於停止執行的裁定中指出，「停止執行『僅是轉型正義的實踐往後延』」，可見該庭法官對我國推動轉型正義的法制及實踐，恐無適當理解與認識。

黨產會表示，婦聯會不論是成立緣起及資產累積，都有其歷史脈絡及證據資料可循，勇於面對過去歷史上的錯誤、妥適處理不當黨產議題，是我國落實轉型正義、邁向實質法治國的必經之路。

期待目前以及未來審理黨產案件的法官，能夠客觀認識過去黨國威權體制的歷史背景，以及黨產會會基於該歷史背景及所查得的證據資料所為認定，再為決定，方能回應台灣社會對於轉型正義的殷切期盼。

黨產會強調，基於黨產條例主管機關立場，亦將於未來的釋憲中積極準備，爭取大法官之認同，並更加努力進行社會溝通。

另外，就婦聯會名下超過385億元資產，將就來源依法續行調查，將盡力維護國家利益，不受單庭法官心證的阻擋而減損，並不負國人賦予對於轉型正義期待，及將不當黨產歸還國有。

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