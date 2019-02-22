被認定KMT附隨組織資產遭凍 婦聯會再度聲請停止執行

2019-02-22 18:45

〔記者黃捷／台北報導〕中華民國婦女聯合會不當黨產案風波未平，黨產會日前函文各銀行機構，通知婦聯會帳戶內款項「原則上禁止處分」，婦聯會不滿財產使用受到限制，再度聲請停止執行，台北高等行政法院為釐清函文內容，今開庭傳喚台灣銀行館前分行吳姓經理作證，希望儘速完成裁定。

黨產會去年2月1日認定婦聯會是國民黨附隨組織，凍結婦聯會資產，婦聯會提起行政訴訟，聲請停止執行原處分及禁止黨產會召開有關聽證會的保全處分。由於承審中投及欣裕台黨產案的法院已聲請釋憲，並裁定停止訴訟，北高行也裁停暫停訴訟程序，待釋憲結果出爐後再續行審理。

不過在黨產會抗告後，最高行政法院去年12月13日廢棄原裁定，並自為裁定駁回婦聯會聲請，婦聯會不死心，再度針對黨產會發給銀行的函文提起行政訴訟，主張就算認定婦聯會是附隨組織，也不能當然認定所有帳戶內財產就是不當黨產，黨產會發出該函文限制婦聯會用錢，於法不合。

黨產會則解釋，是因多間銀行詢問婦聯會能否動支帳戶內款項，黨產會才函文回覆，提醒銀行婦聯會已被認定為附隨組織，若未經同意動支，婦聯會將違反黨產條例，該函文只是「觀念通知」而非「行政處分」。

黨產會並指，原處分雖認定婦聯會為附隨組織，但也沒有直接凍結婦聯會帳戶，只是因為所有財產「有可能是不當黨產」，才會依黨產條例規定逕行管制，婦聯會若為了履行法定義務，或有其他正當理由，只要經黨產會認可，就可動支帳戶內款項。

北高行今傳喚吳經理作證，吳提出黨產會發出的公文，裡頭記載的是「原則上禁止處分」，若婦聯會要動支，應聯絡總行並等候指示，文意上並未明示「凍結」。法官最後請他將函文提供法院，並影印給婦聯會、黨產會雙方表示意見，諭知擇期再通知開庭。

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