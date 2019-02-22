婦聯會控卡住賑災捐款 黨產會否認：一直幫忙與外交部協調

2019-02-22 18:53

〔記者黃捷／台北報導〕中華民國婦女聯合會主委雷倩，昨在臉書上指控行政院黨產會卡住婦聯會的國際救援捐款，黨產會專任委員孫斌律師今澄清，黨產會一直以來積極與外交部連繫，協助婦聯會把捐款交到正確、需要受援助的團體手中，始終持正面態度處理這件事，並非蓄意刁難。

雷倩昨在臉書上發文表示，印尼在去年10月接連發生地震、火山、海嘯等天災，造成超過1400人死亡，婦聯會隨即與紅十字會聯絡，希望捐款給災民的飲水計畫，經常委會通過後，10月22日即向黨產會提出申請。

雷倩指出，黨產會直至12月21日仍通知尚未決定，要延長處理，並要求婦聯會提出過去國際捐款的佐證，「究竟是什麼心態，讓一件公益急難救助成為黨產會卡住婦聯會的手銬？」強調捐款經過政府與紅十字會，絕無挪用可能，懷疑是怕婦聯會的公益行為讓黨產會的逼迫失掉正當性。

不過，孫斌今受訪澄清，黨產會至今都是持正面態度處理捐款事宜，實際上，這些日子黨產會都在積極幫忙與外交部協調，目的就是希望捐款能交到正確的帳戶裡，絕無刁難之意。

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