婦聯會案釋憲前「停止訴訟」 黨產委員批法官不探求真相

2019-03-07 16:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會去年2月認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會不服提起行政訴訟，台北高等行政法院3月4日裁定，本案於司法院大法官釋憲公布前，停止訴訟程序。對此，黨產會委員質疑，北高行3位法官捨棄在本案訴訟釐清事實，對婦聯會何以累積385億元鉅金不探求真相，全拋給大法官釋憲處理。

根據北高行裁定書的停止訴訟程序的理由，北高行合議庭認為黨產條例第3條、第4條第2款後段應屬為違憲。且就憲法所保障之財產權而言，有權利能力者（自然人或法人）得為權利之歸屬者，財產權之權利歸屬者得享有「私使用性原則」的實踐，是人民對財產權的標的擁有完全依其意志使用、收益及其他形成之權利，而國家機關不得任意剝奪之。

裁定書更提及，黨產會條例所架構系列規制效果，任意將一個權利主體所擁有的財產恣意剝奪，透過立法推定該財產為不當黨產，發生禁止處分之法律效果，並以違反禁止處分者，行為不生效力且加以處罰為手段，以貫徹針對特定權利主體所擁有財產全行使之限制，並破壞財產的支配自由度，嚴重到幾乎已是特定財產權之剝奪，損及財產權行程之制度性保障功能至鉅，該法律自應屬違憲。

對此，黨產會委員表示，上次陳金圍、畢乃俊、陳心弘3位北高行法官試圖不寫釋憲書，想搭其他法官釋憲便車，被最高行政法院撤銷。

委員指出，本次這3位法官終於肯自己寫釋憲申請書，但裁定內容無視婦聯會在戒嚴時期透過國民黨「以黨領政」力量，以勞軍捐累積出數百億元財產，反倒質疑國家追討不當黨產。

委員批評，北高行法官藉此停止訴訟程序，將本案拋給大法官審理。如所周知，婦聯會長期坐擁龐大勞軍捐，迄今資產規模近400億元，3位法官捨棄在本案訴訟釐清事實真相，反而態度相當堅決地，排拒審理。

他質疑，對於任何具有良知且理性的法律人來說，一個屬於「人民團體法」上政治團體的神秘組織婦聯會，居然能夠累積如此龐大鉅金，難道一點探求真相的好奇心都沒有？

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