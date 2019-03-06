柯P訪美行程外洩？ 市府：目前還不是最終定案版

2019-03-06 16:28

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府秘書處國際事務組等11台電腦，前天被發現遭到駭客攻擊，台北市長柯文哲3月中訪美行程等資料恐遭竊取外洩，北市府副發言人柯昱安今天下午受訪時坦言，有些外洩文件有關行政文件，因此將通報層級提升至調查局；至於駭客是否針對柯文哲訪美行程？他說，目前所有訪美行程都還在作業中，還不是最終定案版本。

柯昱安說，柯文哲本身市政行程都透過雲端運作，沒有外洩疑慮，而目前訪美行程「都還不是最後定案，所以不會有訪美行程外洩疑慮」；目前來講還沒發現有太過機密的東西外洩，詳細細節仍要等調查局調查。他說，過去市府也有幾次駭客攻擊事件，政府機關多多少少會碰到駭客攻擊，都有SOP會立刻通報行政院資安處。

柯昱安說明，3月4日下午資訊局同仁進行例行資安檢測，發現秘書處11台電腦資訊外洩，馬上依照SOP處理，通報行政院資安處，由於外洩文件有些與行政文件有關，也通報調查局調查，全案移送檢調偵辦，詳細還要等偵辦告一段落。

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