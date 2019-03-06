陳佩琪告《三立》敗訴 林冠任：所以被罵X你娘也要媽媽才能告？

2019-03-06 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕《三立》電視台節目去年5月質疑台北市長柯文哲申報財產不實，引起柯妻陳佩琪不滿，狀告節目主持人陳斐娟、來賓曾勁元律師，並向《三立》連帶求償500萬元與刊登道歉啟事3個月。台北地院今（6）日判決駁回，可上訴。對此，網路評論家林冠任質疑，難道被罵「X妳娘」，也要媽媽本人出面提告嗎？

陳佩琪告《三立》一案上月13日開庭，未到庭的陳斐娟委由訴訟代理人再度質疑陳佩琪提告不適格，實體上也無理由；同樣未現身曾勁元則由律師辯稱，節目上言論並未涉及陳佩琪，對象均僅柯文哲本身。

但陳佩琪委任律師林智群強調，柯文哲財產申報均由陳佩琪負責，怎會與她無關？親自出庭的陳佩琪表示，柯文哲婚後第一天就將存摺與印章交由她管理，連柯兩度參選市長時的財產申報書也都出自她的手，當然有權利提告。

台北地院今天上午審結此案，判決駁回陳佩琪告訴，之後可再上訴。法官認為，被告所謂僅侵害柯文哲、未侵害陳佩琪，因此判決敗訴。據台北地院新聞稿指出，柯文哲與原告雖為配偶，家庭生活、經濟關係緊密聯結，惟柯文哲、原告之名譽權係獨立存在，就柯文哲、原告之名譽權是否受侵害，仍應各別為獨立之法律上判斷。

對此，網路評論家林冠任表示，陳佩琪醫師提告曾勁元，說因為他質疑柯文哲財產來源不明，但陳醫師主張，柯文哲的財產都是她所打理，因此是損害她名譽。但法院卻認為，損害的是柯文哲的名譽，因此陳佩琪無法提告成功，「那這樣我就很好奇了，是否法院認證罵『X你娘』，必須由挨罵者他娘出面提告才有用？」、「法官就是屌，想歪曲的時候，大水庫都說得出來」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/