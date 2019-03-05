柯嘆「台灣社會很假掰」連勝文批：不務正業、吃碗內看碗外

2019-03-05 12:03

〔記者周湘芸／新北報導〕中央委員連勝文今早到三重龍門市場替新北市第3選區（三重）立委補選，國民黨候選人鄭世維站台拉票，談到近日台北市長柯文哲因1張在以色列機場「席地而坐」照片惹議，並發表「台灣社會很假掰！」言論，連勝文今也痛批，「所謂的不務正業、吃碗內看碗外就是他的寫照。」所謂的「假掰」正好就是在說柯自已。

連勝文今出席活動，被媒體問到國民黨對於黨內初選有許多不同聲音，他指出，「我認為無論有多少波瀾，最終還是會有個結果，現在比較在意的還是像世維兄，還有其他立法委員的選舉，這個跟總統大選一樣重要。」

而面對2020總統大選，黨內不排除在第1階段就徵召高雄市長韓國瑜，連勝文也說道，「我想韓市長他自己說他現在主要的工作是要把高雄經濟做好，感覺他也是不停在為高雄的未來奮鬥，既然主角這樣講，我們也只能相信主角的話。」

此外，柯文哲近日因在以色列機場「席地而坐」照片惹議，引發民進黨議員王世堅痛批「假仙」，加上返國後一席「屠殺猶太人是宣傳」說法遭猶太協會抗議，連勝文除在臉書批評「丟所有台灣人的臉」。面對柯又在臉書回擊，「台灣社會很假掰！」連勝文今再度開砲，稱「我們再怎麼講也講不過他啦！因為我想自從角逐連任後，他基本上什麼事都做了，就是沒有做他市長該做的事情，換句話說，所謂的不務正業、吃碗內看碗外，就是他的寫照。」

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