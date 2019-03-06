獨家》北市府電腦又遭駭 柯文哲訪美資料恐外洩

2019-03-06 11:04

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府電腦再度遭駭客攻擊！民眾向本報透露，市府秘書處國際事務組等單位同仁11台電腦遭駭客入侵，包括台北市長柯文哲3月中訪美東華盛頓行程資訊，恐外洩被有心人士掌握，據了解，被竊資料還有日前柯以色列行；目前資訊局官員、市府幕僚正釐清市長室電腦是否也遭駭，並通報調查局著手調查。

資訊局坦言，人員前天針對市府電腦做資安稽核，發現有電腦有資安問題，行政作業文件疑似流出，於是立刻通報調查局、行政院資安處；目前偵辦調查期間，其餘細節則不便多做透露。

柯文哲3月16日至24日訪美，停留在華盛頓、紐約、波士頓、亞特蘭大等4城市，由於華盛頓是美國的首都、參眾兩院所在處，柯預計19、20日在華府停留2天日，以「民主自由台灣核心價值」為題在華府演講。

另外，柯文哲在華盛頓也將與美國在台協會（AIT）理事主席卜睿哲、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問葛來儀開閉門會議。至於此趟訪美還要與美國那些政要見面，以及公開及不公開行程細節、住宿飯店、交通接駁細節，北市府媒體事務組及官員目前都未對媒體透露；但如今恐因駭客入侵，而被有心人士掌握。

去年9月衛生局網站也駭客入侵，298萬筆個人資料外洩，調查局事後發現駭客的IP位罝來自中國上海地區，除了衛生局外，公立醫院、大學、上市公司等近40個單位也遭攻擊。（11:22更新）

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