稱懲處外交人員「stupid」 柯文哲笑回：我比較率性

2019-03-05 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕對於在機場席地而坐、滑手機充電引起風波，以及民進黨立委羅致政昨（5）日砲轟外交部，台北市長柯文哲於臉書發文表示這是典型的小題大作，「stupid」。今（5）日柯文哲表示，自己就是比較務實的人，「我比較率性」。

柯文哲今早接受記者聯訪，針對昨（5）日在臉書發文指懲處外交人員「stupid」，是否在回應外界小題大作？對此柯文哲表示「我比較率性」，「我去以色列想說沒人認識我，我在桃園機場就比較收斂一點就站著滑，去以色列想說沒人看到就坐下來」、「看到插頭沒人用我就插上去」、「我只是很務實的人，這小題大作」。

媒體也提問，柯文哲嗆「stupid」罵藍綠，但高雄市長韓國瑜被罵土包子還辦了土包子比賽，似乎比較有風度？柯文哲僅冷笑回應：「我個性就這樣啊」。

對於還有沒有可能與三重區立委補選民進黨候選人余天合作？柯文哲表示都是幕僚在聯絡，通常都是幕僚講好了，我們就去幫忙。媒體又問，余天似乎因民進黨而對合作有顧慮，柯文哲表示這不能替他回答，大家方便就好。

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