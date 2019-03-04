柯文哲坐地上充電惹議 立委痛批外交部沒安排貴賓室失職

2019-03-04 11:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕台北市長柯文哲2月訪問以色列，一張在以色列機場席地而坐充電照片卻引發議論。民進黨立委羅致政今天質詢時詢問外交部，有無安排貴賓室？但外交部長吳釗燮與亞非司長劉邦治當場傻住，答不上話。羅致政接著痛批外交部失職，「難道和以色列關係壞到安排不了貴賓室嗎？」

柯文哲2月訪問以色列，但在以色列機場席地而坐充電，側拍照近日在社會引發議論。有議員批評柯「假仙」、演很大。對此，柯文哲昨反批「台灣社會很假掰」，他是務實主義者，助理有行動電源，但若他借用，對他們就不好意思，他的個性是不喜歡麻煩部下，所以在機場找到插頭就用。

立法院外交國防委員會今天邀請吳釗燮列席報告並備詢。羅致政質詢時問起柯文哲在以色列機場的情形，詢問外交部有無安排禮遇？代表處有無派員陪同？

劉邦治回答說，入境和出境都有安排禮遇，但對於我駐以色列代表張國葆當時是否在場卻答不清楚，僅表示理論上代表處有派員，也能到登機門，但機場可能分很多層。

羅致政追問，代表處有無安排貴賓室給柯文哲休息？還是說有邀請市長到貴賓室、但市長說要坐地上？但不論是吳釗燮或劉邦治，對貴賓室相關問題都答不上話。

羅致政接著痛批，柯文哲坐在地上，他不會怪柯市長或柯市府，「我會怪外交部失職！代表處無法安排一個貴賓室嗎？我們和以色列的關係壞到連貴賓室都安排不到，必須讓首都市長坐在地上？」如果外交部真的沒有安排貴賓室，羅致政認為，應該懲處駐以色列代表。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/