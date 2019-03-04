坐地充電外館人員被懲處？ 柯P嗤：小題大作stupid

2019-03-04 12:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前出訪以色列，一張在機場席地而坐兼充電的照片引發議論，柯則反嗆「台灣社會很假掰」，民進黨立委羅致政今在立院質詢時痛批，縣市首都市長出去，外交大使難道都沒有跟在旁邊嘛，難道不可以安排貴賓室？但外交部長吳釗燮與亞非司長劉邦治當場傻住，答不上話。對此柯文哲認為，這有什麼關係，典型的小題大作，「stupid」。

羅致政質疑，難道和以色列關係壞到安排不了貴賓室嗎？」就算沒有安排會議室，總會有行動電源嗎，如果這些都沒有，就代表外交人員失職，應該懲處駐以色列代表，不過如果外交部有安排，柯文哲不想去，那又另當別論。

對於羅致政高聲砲轟外交部，柯文哲卻是說，這有什麼關係，典型的小題大作，「stupid」。

柯表示，這就很奇怪，小題大作，自己也常常出國，去國際機場，躺在地上，插頭插著使用筆電的人一大堆，這就是典型的小題大作，這個就是「stupid」。

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