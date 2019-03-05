為何不像韓國瑜去港澳？柯文哲：其實1年出國3次就很緊繃了

2019-03-05 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕對於高雄市長韓國瑜要前往港澳，北市府似乎沒有類似行程。台北市長柯文哲今早表示，其實一年的時間算算，出國2、3次就很緊繃了，「欸~而且我又不是外交部長」。

柯文哲今（5）早舉行市政會議前接受聯訪，針對交情不錯的王金平宣布要參選總統，有沒有什麼建議。柯文哲則開始像在背書一樣朗誦：「參選是每個國民的權利，所以要認真去追求國民的認同，最後再由國民展現他們的意志」、「啊這小學生都會講」，開開玩笑後，柯文哲表示選舉還很久，每個候選人都要努力，不過自己心裡面的話是：「拜託不要一直選舉，國家還有很多重要的事」。

對於高雄市長韓國瑜要出發去港澳，為何沒有類似行程？柯文哲表示，每年辦雙城論壇就會吃掉一塊時間，自己7、8、9月也不敢出國，因為每次颱風都會被叫回來，還要扣掉議會的時間，所以出國2、3次就很緊繃了，「欸~而且我又不是外交部長」。

對於韓國瑜此次出訪有帶訂單回國，北市怎麼好像沒有。柯文哲表示，出訪都是去解決系統性問題，例如南洋北留計劃就有收馬來西亞研究生，還是有作一些佈局的工作，而且台北市也沒賣什麼農產品，去的都是像大企業的投資計劃，而不是去賣農產品，經濟型態不一樣。

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