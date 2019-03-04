機場坐地照惹風波 柯P兩度嗆：小題大作、「stupid」

2019-03-04 16:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前一張在以色列機場坐在地上讓手機充電的照片引發軒然大波，民進黨立委羅致政今在立法院質詢時質疑外交人員失職。對此，柯文哲今兩度批評這就是典型的小題大作，「stupid」！

柯文哲上午受訪聽到有立委在質詢時，質疑是否應懲處外交人員，他直言這就很奇怪，他常常出國，去國際機場躺在地上、插頭插著使用筆電的人一大堆，這（質詢）就是典型的小題大作，這個就是「stupid」。

下午柯文哲再度更新臉書，續談此事。他在臉書貼文中寫道，這次去以色列，很感謝代表處在各個方面的協助，讓我們在當地順利完成所有行程。每次出訪，在國外看到這些外派的代表處同仁，在不利的環境下，為台灣在國際上努力，非常值得大家給予更多鼓勵。

他接著話鋒一轉，指民意代表應該把質詢的焦點放在公眾利益的議題上，而不是在國會殿堂關心我為何不使用貴賓室，以及我的手機插頭插在哪、坐在哪，甚至為此懲處辛苦的代表處同仁。

柯不忘最後再嗆：「一句話，典型的小題大作，stupid。」

柯文哲3/4下午3點27分臉書貼文：

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