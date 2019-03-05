吳子嘉應向馬英九道歉定讞 賠償金額未定

2019-03-05 12:47

〔記者張文川／台北報導〕「美麗島電子報」副董事長吳子嘉，5年前在美麗島電子報上撰文，指涉時任總統馬英九團隊在2012年總統競選期間，曾收受頂新魏家逾10億元政治獻金，馬英九控告吳子嘉民事侵害名譽權，求償300萬元，高院二審判吳子嘉應賠償180萬元，並在自由、蘋果、美麗島等3媒體的電子報道歉；最高法院今將賠償金額的部分發回更審，但電子報道歉部分則是駁回上訴，吳子嘉確定必須在3電子報刊登道歉啟事。

2014年11月，吳子嘉以「吃頂新黑心錢，馬英九準備坐牢？」為題，撰文直指頂新魏家於2012年總統大選前，捐助總統馬英九陣營政治獻金，「一次出手就是逾十億的政治獻金」，暗指馬英九為頂新魏家門神，被多個政論節目引用討論。

國民黨認為吳子嘉所言不實，侵害馬英九名譽權，強調馬吳全國競選總部在2012年總統大選期間，並未收受頂新集團政治獻金，國民黨自2008年至2013年間，也未曾收受頂新集團政治獻金，限期吳子嘉道歉。

但吳子嘉不從，國民黨與馬英九遂委請律師提出民事訴訟，求償300萬元並登報道歉，後來由於國民黨不是吳子嘉文章中的指涉對象，退出訴訟，原告只剩馬英九一人。

吳子嘉答辯稱他有消息來源可證明馬團隊當初收取頂新政治獻金10億元，但他寧可受罰，也不能透露消息來源。

一審認為吳所為已損害馬的名譽，判吳子嘉敗訴，應賠償180萬元，並在自由、蘋果電子報道歉，但不包括美麗島電子報；二審除了比照一審金額與道歉，還認定也應在美麗島電子報道歉。

最高法院認為，一審認定吳故意侵害馬名譽而判應賠，二審改認定吳子嘉是重大過失，兩審的認定程度有差別，但金額卻相同為180萬元，二審未說明同金額的理由，因此發回更審；道歉部分，最高法院認為二審判決並無違誤，駁回吳上訴確定，吳子嘉必須在蘋果、自由、美麗島等3電子報上刊登道歉聲明。

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