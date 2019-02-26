扭曲、造假爆料 吳子嘉被民進黨開除黨籍

2019-02-26 15:40

〔記者郭安家／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉，時常在政論節目批評民進黨施政；民進黨台北市黨部主委陳正德證實，上週有執委認為吳子嘉發言涉抹黑、扭曲、

且造假爆料，提案要求開除其黨籍，市黨部評委會今中午開會一致決議通過，將送交中常會做最後決議；陳正德說，這個結果可接受批評，世界上哪有一個黨員這樣玩自己的黨、唱衰執政團隊；吳子嘉聞訊表示荒謬，已委請律師提起「確認黨籍之訴」民事訴訟。

記者打算追問，外傳吳子嘉與台北市長柯文哲也認識，是否擔心吳子嘉跑到柯陣營？但陳正德聽到「柯文哲」三字，直澄清今天會議沒有討論吳子嘉與柯文哲關係，那不是會議結論範圍，會議純粹討論吳子嘉的背景、言論，沒討論個人誰跟誰不好；若吳子嘉去柯陣營？陳正德說，「那也是他（吳）家的事，跟我們有什麼關係」。

陳正德指出，今天會議有8位評委出席、一人請假，吳子嘉則未到場，以律師函說明，評委會一致決議要求撤除其黨籍；民進黨可接受批評，都會虛心檢討，但吳子嘉公開在政論節目抹黑、汙衊民進黨，唱衰民進黨聲譽，也有扭曲造假爆料。此外，日前嗆打警察、拿民進黨證當護身符的萬華張姓男子，也被開除黨籍。

吳子嘉1997年入黨，揚言委請律師依照人團法提出申訴、不會就此放棄。陳正德則說，那是他身為黨員的權利，評委會做出的決議會再送到中評會，一切都依照黨的規章處理。

吳子嘉：荒謬！已提「確認黨籍之訴」

得知被開除黨籍，吳子嘉反擊，天下有這種荒謬的事，他已委託律師到台北地方法院提起「確認黨籍之訴」民事訴訟。他認為，這是從去年台北市長選舉所延續至今的恩怨，當時他是力挺柯文哲，但面對2020年的總統大選，開除他黨籍，民進黨不是就少了一個助力？

吳子嘉還爆料說，約2、3週前，某高層還約他見面，希望他多幫總統蔡英文，他當場允諾；之後又有黨的高層找他溝通，也希望他多幫民進黨和蔡英文講話，而他也表達願意幫忙，但現在怎麼開除他黨籍，他也不清楚是怎麼一回事？一整個荒謬啊！

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