遭開除黨籍 吳子嘉氣噗噗：也有民進黨人批自己的黨啊！

2019-02-26 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》董事長吳子嘉因被質疑多次在政論節目批評民進黨政府施政，涉嫌誣衊、抹黑與唱衰民進黨聲譽，傳出遭民進黨台北市黨部召開評委會決議開除民進黨籍；對此吳子嘉接受《新頭殼》專訪時指出，「難道我的言論會比民視、中天的政論節目還嗆嗎？民進黨也有人上政論節目批評自己的黨啊！」

根據《新頭殼》報導指出，吳子嘉透露大約在一週前，就收到民進黨台北市黨部的公文，僅表示要討論「黨紀」問題，但未說明為何事；當時他回應沒時間出席，希望委派律師代為出席，但市黨部不允，指希望本人出席，之後就在今天下午透過媒體報導獲知自己遭到「開除黨籍」。

吳子嘉表示，先前為了民進黨2018年地方大選，為此還被前總統馬英九和高雄市農會理事長蕭漢俊控告，現今仍在官司訴訟中，為何只說自己「發表不實言論，汙衊黨與總統」，卻不提這一點呢？

吳子嘉強調，民進黨向來自豪且強調是尊重言論自由的政黨，並以此為高標準贏得社會尊重，未料現在竟用污衊黨、污衊總統的理由將他開除，強調自己身為一家媒體的董事長，若沒有批評時政的權力，那怎麼算是媒體人；吳子嘉表示，將聘律師到台北地院提出「確認黨籍存在之訴」，以法律捍衛自己的權力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/