中市柳川觀光熱點變髒臭 議員批盧市府故意擺爛

2019-03-04 17:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市柳川整治成果深獲民眾肯定，並成為遊客打卡熱點，但市府改朝換代後，水岸邊卻充斥廢棄物、植栽枯萎，雜亂不堪，河道也出現死魚，散發惡臭，讓人不忍卒睹。市議員江肇國今痛批，盧市府故意擺爛前朝亮點政績。

前市長林佳龍上任後積極整治柳川，先藉由污水截流改善水質，讓重視水質的豆娘魚、白鷺鷥到此棲息，同時拓寬河道，採用低衝擊開發生態工法，納水滯洪，打造海綿城市，預防淹水問題。再經過河岸景觀營造，讓柳川風華再現，帶動舊城區再生。

其中，中正柳橋至民權柳橋段，原是污染嚴重的惡臭水溝，整治完成後，夜晚燈光絢麗唯美，與蜿蜒的河岸空間相互輝映，不僅是市民戶外散步的好去處，更成為旅客打卡熱點，超過13萬社群打卡、標註，周邊商業也因此復甦。麻雀變鳳凰，成為一時的美談。

不過，當地市議員江肇國接獲友人陳情指出，228連假期間專程自台北來柳川觀光，抱怨水岸景色大不如前，不但環境髒亂，河川還散發惡臭，讓人大失所望，直言他不想再來柳川一遊。

江肇國今日現勘，發現河道堆積大型傢俱、寶特瓶等廢棄物，水草、野薑花枯萎、雜亂，水質惡臭還出現死魚，邊坡土壤流失已光禿一片，令人痛心；他痛批，市府故意擺爛前朝柳川整治政績，觀光熱點未來恐成孤兒景點，也不禁讓人擔憂施工中的柳川2期工程。

市府水利局回應，3日下午降下間歇性大雨，造成柳川景觀段河道水位上漲，遂啟動防災應變措施封閉園區，大雨過後留下樹枝、垃圾，4日上午已依SOP程序派員清理整頓，預估傍晚步道乾燥後，重新開放民眾使用。

水利局說明，柳川是都市排水河道，排洪才是首要任務，大雨過後隨之留下樹枝、淤泥及垃圾是正常現象，將在最短的時間內清理完畢，提供市民一個兼顧品質、水質及環境景觀的親水水岸。

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